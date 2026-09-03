Eğitim-İş'ten MEB'e atama tepkisi: 'Plansızlığın bedeli öğretmene ödetilemez!'

Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, öğretmenlerin norm fazlası ve resen atama uygulamalarında yaşadığı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, tüm boş normların tercihe açılması, mazeret tayinlerinde il ve gerektiğinde ilçe emri uygulanmasını istedi.

Ergin, "Plansızlık Bakanlığın, bedeli öğretmenin olamaz" dedi.

Ergin, öğretmenlerden gelen talepleri topladıklarını, bunları resmi başvurular ve görüşmeler yoluyla Milli Eğitim Bakanlığı’na defalarca ilettiklerini ancak sorunların çözülmediğini belirtti.

"BAKANLIK, ÖĞRETMENLERİN SESİNİ VE TALEPLERİNİ YİNE DUYMAZDAN GELİYOR"

Bakanlığa çağrıda bulunan Ergin, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimizin sahadan ilettiği talepleri topladık, değerlendirdik; Millî Eğitim Bakanlığı’na defalarca taşıdık. Resmî başvurular yaptık, Bakanlık yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdik, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için somut taleplerimizi ilgili birimlere ilettik. Ancak Bakanlık, öğretmenlerin sesini ve taleplerini yine duymazdan geliyor.

Bir okulda öğretmen açığı varken başka bir okulda öğretmenin norm fazlası ilan edilmesi; boş normlar bulunmasına rağmen kontenjanların tercih ekranlarına açılmaması, öğretmenlerin ailelerinden kilometrelerce uzağa resen atanması kabul edilemez. Öğretmenlerin yaşamı son dakika kararlarıyla, hatalı norm hesaplarıyla ve belirsiz takvimlerle yönetilemez.

Bir kez daha Millî Eğitim Bakanlığı’na sesleniyoruz: Atamalar gerçek ihtiyaca göre yapılmalı, tüm boş normlar tercihe açılmalı, mazeret tayinlerinde il ve gerektiğinde ilçe emri uygulanmalı, sürgün niteliğindeki resen atamalara son verilmelidir. Plansızlık Bakanlığın, bedeli öğretmenin olamaz! Eğitim-İş olarak taleplerimiz karşılık bulana kadar idari ve hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz."