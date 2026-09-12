Eğitim-İş’ten MESEM’deki çocuk ölümlerine ilişkin çelişkili açıklamalara tepki: 'Yoksula ölümü reva görmek'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Haziran’da TBMM’ye verdiği resmi yanıtta, MESEM’lerin faaliyete başladığı 2016’dan bu yana geçen 10 yıllık dönemde 3 bin 80 iş kazası yaşandığını ve 13 çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Henüz üç ay geçmemişken 3 Eylül 2026’da başka bir yazılı soru önergesine verdiği yanıtta ise MEB, yalnızca 2025 ve 2026 yıllarında 9 bin 950 iş kazasının yaşandığı ve 37 çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “MEB, önce 13, ardından 37 çocuğumuzun yaşamını yitirdiğini bildirdi. Aradaki fark bir istatistik tartışması değil, çocuklarımızın yaşamıdır. MEB gerçekleri derhal açıklamalı ve hesap vermeli! Bakanlığın birkaç ay arayla TBMM’ye sunduğu iki ayrı yazılı cevabı, üstü örtülmeye çalışılan çocuk işçiliğini ve cinayetlerini gözler önüne sermektedir” dedi.

‘KÂR HIRSINA KURBAN’

Bakanlığın gerçekleri tam olarak açıklamak istemediğini ya da MESEM’lerde olanları takip edebilecek denetim ve tespit mekanizmalarına sahip olmadığını ifade eden Özbay, “Her iki ihtimal de bakanlığın, çocukların yaşam hakkını sermayenin kâr hırsına kurban ettiğinin ve anayasal suç işlediğinin kanıtıdır. Açıklanan iki farklı veri göz önünde bulundurulduğunda, son üç ay içerisinde 6 binden fazla iş kazasının yaşandığı, 24 çocuğumuzun daha ölüme sürüklendiği görülmektedir” diye konuştu.

Özbay, “Kâğıt üzerinde ‘bir gün okul, dört gün işyeri’ denilerek sunulan modelde, çocuklar fiilen haftanın altı günü çalıştırılmakta, göstermelik bir günlük okul hakkı dahi ellerinden alınmaktadır. MESEM, mesleki eğitim modeli değil çocuk işçiliğidir, kamu kaynaklarının sermaye aktarılmasıdır, yaşanan ölümler ve yaralanmalar gösteriyor ki MESEM cinayettir! Kendi çocuklarına her türlü imkâna sahip özel okulları uygun görenler, yoksul halkın çocuklarına güvencesizliği ve ölümü reva görmektedir” dedi.

‘BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ’

Baskı, şiddet, aşağılanma ve ölüm korkusuyla psikolojik olarak yaralanan on binlerce çocuğun bakanlığın verilerinde yer almadığını söyleyen Kadem Özbay, “Milli Eğitim Bakanlığı üç ay içinde açıkladığı iki veri arasındaki farkı derhal açıklamak zorundadır. Üstelik bakanlığın itiraf ettiği toplam 9 bin 950 kaza ve 37 ölüm, yalnızca buzdağının görünen yüzüdür. Yaralandığı halde hastaneye götürülmeyen, kazası kayıtlara geçirilmeden çalıştırılmaya devam ettirilen yüzlerce çocuk bu bilançoda yoktur” dedi.