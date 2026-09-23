Eğitim-İş’ten okul saldırılarına tepki: ‘Ölmek istemiyoruz’

Manisa Turgutlu’daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde dün yaşanan silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmış, evlerinden okula giden öğrenciler ders sıralarına ulaşamadan kurşunların hedefi olmuştu. Olayın ardından eğitimciler, okulların güvensiz hale getirilmesine tepki göstermek için sokaklara indi. Avcılar Marmara Caddesi’nde bir araya gelen öğretmenler, “Okullarda ölmek istemiyoruz” ve “Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa” sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

‘KENDİ DERDİMİZİ GEÇTİK, CAN GÜVENLİĞİ İSTİYORUZ’

Eyleme katılan öğretmenler yaptıkları değerlendirmelerde, eğitimcilerin geçim sıkıntısı ve mobbing gibi kronik sorunları bir kenara bırakıp can korkusuyla sokağa çıkmak zorunda kaldıklarını belirtti. Açıklamada, "Bugün burada eğitim emekçilerinin geçim sıkıntılarından, okullarda uğradıkları mobbingden veya liyakatsiz yöneticilerin keyfi kararlarından bahsedebilirdik. Çocuklara bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su sağlanması taleplerimizi konuşabilirdik. Bunların hepsi insani taleplerdir. Ancak ne yazık ki bugün öğretmenler bir araya gelmiş 'Öldürülmek istemiyoruz' diyorlar. Kendi derdimizi, geçim sıkıntımızı geçtik; çocuklarımızın ve kendimizin can güvenliğini istiyoruz. Öğretmenler yaşarsa öğrenciler bu ülkeye sahip çıkar’ ifadelerine yer verildi.

‘1’İNCİ DERECE RİSKLİ OKULDA TEDBİR NEDEN ALINMADI?’

Ortak basın açıklamasını okuyan Eğitim-İş İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Oğuz Akkaş, saldırının yaşandığı okulun daha önce ‘1’inci derecede riskli’ olarak belirlendiğine dikkat çekerek İçişleri Bakanlığı’nı ve Yetkilileri göreve çağırdı. Akkaş, konuşmasında şu kritik soruları ve eleştirileri yöneltti: “Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşanan silahlı saldırıda 11 öğrencimiz yaralandı. Evlerinden eğitim görmek için çıkan çocuklarımız, henüz okul sıralarına ulaşamadan silahlı şiddetin ortasında kaldı. Yaşananları daha da vahim hale getiren ise bu okulun güvenlik açısından ‘birinci derecede riskli okul’ olarak değerlendirilmiş olmasıdır. Okulların riskli alanlar olarak sınıflandırılması başlı başına ciddi bir sorundur. Ancak madem bu okul birinci derecede riskli olarak tespit edildi, bu riskin gerektirdiği güvenlik tedbirleri neden alınmadı? Çocuklarımızın güvenliğinin okul kapısında dahi sağlanamamış olması İçişleri Bakanlığı’nın çok ciddi bir zafiyetidir.”

PROTOKOLDEN 15 SAAT SONRA SALDIRI: ‘TAM BİR CİDDİYETSİZLİK’

Yaz tatili boyunca gerekli güvenlik taramalarının ve hazırlıkların yapılmadığını vurgulayan Akkaş, bakanlıklar tarafından imzalanan protokollerin sahaya yansımadığını belirterek şunları söyledi: “Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında yaşanan saldırıların ardından önümüzde iki aylık bir yaz tatili vardı. Bu süre riskli okulların belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için yeterliydi. Buna rağmen okullar açıldıktan bir hafta sonra yedi bakanlık kameraların karşısına geçip güvenlik değerlendirmesi yapıldığını açıklayarak protokol imzaladı. Bu açıklamaların ve imzaların üzerinden henüz 15 saat geçmişken 11 öğrencimizin yaralandığı bir saldırının yaşanması, tam bir ciddiyetsizlik ve sorumsuzluk örneğidir.”

‘ÖNLÜK DEĞİL, CAN GÜVENLİĞİ İSTİYORUZ’

Basın açıklaması, öğretmenlerin önlüklerini gösterdiği sembolik bir protestoyla sona erdi. Bakanlığın son dönemde gündeme getirdiği önlük giyme zorunluluğu uygulamasına değinen öğretmenler, “Bizim ve öğrencilerimizin öncelikli meselesi kılık-kıyafet veya giyim tarzı değil, okullardaki can güvenliğidir” diyerek tepkilerini gösterdi.