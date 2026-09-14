Eğitim-İş’ten tarihi okul için ‘rant’ tepkisi: ‘MTAL meselesinin takipçisi olacağız’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, 1946 yılından bu yana eğitim veren Hasan Ferdi Turgutlu MTAL’e ilişkin yazılı açıklama yaptı. Okulun Turgutlu’nun eğitim ve sanayi geçmişinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Özbay, 22 dönümlük yerleşkede 1309 öğrencinin eğitim gördüğünü, 110 öğretmenin ise görev yaptığını aktardı.

‘YIKIM KARARINDA ISRAR EDİYORLAR’

Özbay, 1964 yılında inşa edilen A blokun “deprem riski” gerekçesiyle yıkılmak istendiğini belirterek, Pamukkale Üniversitesi tarafından hazırlanan teknik raporda binanın güçlendirilmesinin mümkün olduğunun ortaya konulduğunu savundu. Güçlendirme projelerinin de tamamlandığını ifade eden Özbay, buna karşın Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yıkım kararında ısrar ettiğini söyledi. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın güçlendirme giderlerinin tamamını karşılamayı taahhüt ettiğini de belirten Özbay, kamu bütçesinden harcama yapılmadan binanın güçlendirilebileceğini kaydetti.

TESCİLLİ ATÖLYELER İÇİN DE UYARI

Eğitim-İş, A blok ile aynı dönemde inşa edilen üç atölye binasının Turgutlu Mimarlar Odası tarafından hazırlanan dosya kapsamında kültür varlığı olarak tescil edildiğini belirtti. Sendikaya göre atölyeler ile A blok arasındaki elektrik, doğalgaz ve internet bağlantıları nedeniyle binalar arasında teknik ve mimari bir bütünlük bulunuyor. Özbay, A blokun yıkılması halinde tescilli atölyelerin altyapı hizmetlerinden mahrum kalabileceğini belirtti.

ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER MAĞDUR EDİLDİ

Okulların açılmasına kısa süre kala A blokun kapatılmasıyla 730’dan fazla öğrenci ve yaklaşık 60 öğretmenin başka okullara yönlendirildiğini belirten Eğitim-İş, sürecin planlama sorunlarını da beraberinde getirdiğini öne sürdü. Sendikanın açıklamasına göre okulun Elektrik-Elektronik bölümü İnci Üzmez MTAL’e, Bilişim Teknolojileri bölümü ise Şehit Anıl Barış Çetin MTAL’e taşındı. Bu işlemlerin ardından yaklaşık 30 öğretmenin norm fazlası durumuna düştüğü ileri sürüldü. Öğrencilerin bir bölümünün eğitim göreceği Şehit Anıl Barış Çetin MTAL’e doğrudan toplu taşıma bulunmadığını belirten Eğitim-İş, ulaşım ve yemek giderlerinin özellikle dar gelirli aileler açısından ek yük oluşturduğunu ifade etti.

‘YERLEŞKENİN GELECEĞİ AÇIKLANSIN’

Eğitim-İş, okulun yalnızca A blokunun değil, yaklaşık 10 yıllık B blokunun da ilerleyen süreçte yıkım ya da güçlendirme kapsamına alınabileceği yönündeki iddialara dikkat çekti. Sendika, 22 dönümlük arazinin geleceğine ilişkin planların kamuoyuna açıklanmasını istedi. Kadem Özbay, taleplerinin başında Pamukkale Üniversitesi’nin raporu doğrultusunda A blokun yerinde güçlendirilmesi, öğretmenlerin kadrolarıyla başka okullara devredilmesi işleminin iptal edilmesi ve öğrencilerin örgün eğitimden koparılmaması olduğunu belirtti. Özbay ayrıca okul yerleşkesinin eğitim alanı niteliğinin korunması gerektiğini vurgulayarak, “Hasan Ferdi Turgutlu MTAL meselesinin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.