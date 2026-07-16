Eğitim Komisyonu’nda Cumhur İttifakı arasında oylama anlaşmazlığı: ‘Bunu bir düşünelim’

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 4 Aralık 2024 tarihinden itibaren önceki gün ilk kez toplandı.

Muhalefet vekilleri özel sektör öğretmenlerinin taban maaş talebi ile 1611 mülakat mağduru öğretmenin sorunlarını komisyonda gündeme getirdi. Eğitimde yaşanan onca sorun varken komisyon başkanı Ayşen Gürcan’ın komisyonu toplamamasını eleştiren muhalefet vekilleri Gürcan’ı istifaya davet ederek, “Makamlarınızı açmadınız, öğretmenleri gündeminize almadınız. Bir yasama organı bu kadar ayaklar altına düşürülemez. Bu Meclis’i kafanıza göre yönetemezsiniz bu Meclis iç tüzükle yönetilir. Seçimle geldiğiniz makamı diktayla kullanamazsınız” tepkilerini gösterdi.

Komisyon ilk olarak DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca’nın konuşması sonrası gerildi. Koca ve CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş komisyon başkanını istifaya davet edince AKP’li vekillerden tepki geldi. AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Koca’nın konuşmasının komisyonun ‘mehabetini’ bozduğunu savunurak ‘istifaya davet etme hakkınız yok’ çıkışını yaptı.

Özçağdaş AKP’lilere “Bu Meclis’i kafanıza göre yönetemezsiniz bu Meclis iç tüzükle yönetilir” çıkışında bulundu. Sonrasında komisyon başkanı toplantıya ara verdi.

AKP’Lİ VEKİL ARAPÇA’YA ‘MİLLETİN DİLİ’ DEDİ

Ara dönüşü Özçağdaş konuşmasını yaparken Nazım Maviş’in kullandığı ‘mehabet’ ifadesini muhabbet olarak aktarınca AKP Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz araya girerek “Nazım Bey, ‘Muhabbet’ demedi, mehabet dedi” deyince

Özçağdaş “Ben o dili bilmediğim için ‘Muhabbetle’ diye anlamışım” karşılığını verdi. Maviş ise, “O dili bilmediğiniz için millet size yetki vermiyor zaten bugüne kadar. Çünkü o milletin dili” diye konuştu.

YABANCI ÖĞRENCİYE EK ÖDEME KESİNTİSİ

Yabancı uyruklu tıp ve diş hekimliği uzmanlık öğrencilerinin, döner sermaye ek ödemesinden yararlanmasını engelleyen maddede de komisyonun üzerinde durduğu konulardan biri oldu. Buna ilişkin CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala “Bu madde böyle yasalaşırsa 17 bin 900 lira alacak. Anayasaya aykırılığı bir kenara bunu hangi vicdan kabul edebilir? Aynı işi yapan iki kişi olduğunda biri yalnızca Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı diye farklı ücretlendirme kabul edilemez, bu ayrımcılıktır” dedi.

Konu hakkında söz alan Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Olcay Kutlubay, “Yabancı uyruklu tıpta uzmanlık öğrencileri ile Türk uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı uzmanlık öğrencileri arasında hem statü hem yükümlülükleri bakımından ciddi farklar bulunmaktadır. Bu statü farklılığının mülkiyet hakkı veya eşitlik ilkesini ihlal etmediğini ve döner sermaye ödemesi yapılmamasının hukuka uygun olduğunu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kesin olarak karara bağlamıştır” diye konuştu.

Pala’nın, “Bir yabancı uyruklu cerrahi asistanı ile aynı klinikte çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı asistanının hizmet sunumunda bir farklılığı var mı?” sorusunu yöneltmesi üzerine Kutlubay, “Hizmet sunumunda bir farklılık yok ama hak ve yükümlülükleri anlamında çok ciddi farklılıklar var; en önemlilerinden bir tanesi devlet hizmet yükümlülüğüne tabi olmamaları. Yine, en önemlilerinden bir tanesi Türk vatandaşları gibi aynı sınav şartlarında, aynı kontenjanlardan faydalanmıyor olmaları” ifadelerini kullandı.

Özçağdaş ise yurt dışına giden Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının oradakilerle eşit ücret aldığını anımsatarak, “Bu ayrımcılıktır, biz bu ayrımcılığı yapamayız, biz böyle bir medeniye değiliz” dedi.

AKP’Lİ BAŞKAN VE MHP’Lİ VEKİL ANLAŞAMADI

Yabancı öğrencilere ilişkin madde tartışıldıktan sonra komisyon başkanı maddeyi üyelerin oylarına sundu. MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, “Hocam, biz kaldırmıyoruz” karşılığını verince komisyon başkanı AKP’li Ayşen Gürcan “Nasıl yani?” diye sordu.

Topsakal’ın “Bunu bir düşünelim, maliyeye yük getirmiyorsa...” yanıtına ise Gürcan “Hocam, bunlar öncesinde tartışıldı, çokça tartıştık” dedi. Topsakal da, “Biz şimdi şöyle yapalım: Bu zaten Genel Kurula gelecek, biz kabul edelim şimdi” yanıtını verdi.

ÜNİVERSİTEDEN KAHRAMANMARAŞ İSMİNİN KALDIRILMASI

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nin isminin, "İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" şeklinde değiştirilmesine ilişkin de konuşan CHP’li Özçağdaş, “Üniversitenin adından ‘Kahramanmaraş’ın çıkarılmasında ne gibi bir yarar var? Yani ‘Kahramanmaraş İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ olsaydı ne gibi bir zararı olacaktı? Kahramanmaraş’tan feragat edemeyiz, bu, Gazi Meclisin kararıyla ‘Kahraman’ unvanı almış bir kentimiz, Maraşlılar bundan hoşlanmaz” dedi.