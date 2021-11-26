Eğitim-Sen İzmir: Okullarda virüs artıyor

26 Kasım 2021 Cuma, 06:14

Karantinaya alınan sınıfların, pozitif vakaların giderek arttığına dikkat çeken Vardal, “Son ik ay içinde karantinaya alınan sınıf 616, pozitif öğrenci sayısı 1106, öğretmen sayısı ise 300” dedi. Başkan Vardal, okulların açıldığı günden bu yana birçok defa uygulanması gereken tedbirler konusunda çağrıda bulunduklarını fakat hiçbir tedbir alınmadığını savunarak “Bize kendi üyelerimizden vaka sayıları geliyor, şu an haftalık sayılarda önemli bir değişiklik yok ama kış mevsimine girmiş olmak nedeniyle kapılar, pencereler kapalı tutulacak. Doğal havalandırma da yok. Bu sebeplerle vaka sayılarında artış olacağı endişesi yaşıyoruz” dedi.