Eğitimcilerden ‘güvenlik gerekçeli’ karara tepki: ‘Öğretmene güvenlik görevlisi tanımı yapılıyor’

Okullardaki güvenlik sorunlarıyla ilgili olarak öğretmenlere yüklenen sorumluluk tartışma yarattı. Bu bağlamda; Ankara Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul güvenliği kapsamında nöbetçi öğretmenlerin ders başlamadan 30 dakika önce ve bittikten 30 dakika sonra görev yerlerinde bulunması kararının, okulda alınan kurul kararıyla 15 dakikaya düşürülmesine izin verilmeyeceğini okul müdürlerine iletti. Yine okullarda tüm yöneticilerden "sabah giriş ve akşam çıkış saatlerinde bahçe ve kapı girişlerinde bulunulması, çevre güvenliği, giriş-çıkışlar konusunda azami düzeyde dikkatli ve uyanık olunması" rica edildi.

Bu yaklaşıma eğitimcilerden tepki geldi. Öğretmenler kurulu kararını tanımamanın suç olduğunu ifade eden Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, “Öğretmenlere güvenlik görevlisi tanımı yapılıyor. Öğretmenin itibarına saldırılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘TÜM YÜK ÖĞRETMENİN ÜZERİNE BIRAKILAMAZ’

Yönetmeliğin açık hükmünün yanlış yorumlandığını savunan Aydoğdu, öğretmenler kurulunun kanundan/yönetmelikten aldığı yetkinin yok sayılamayacağına vurgu yaptı. Aydoğdu, “Yönetmelikte ‘30 dakika’ var. İlçe milli eğitim müdürü bunu söyleyebilir ama aslolan karar öğretmenler kurulunda alınan karardır” diye konuştu.

Okul güvenliğinin bütün yükünün öğretmenlerin üzerine bırakılamayacağına dikkat çeken Aydoğdu, “Öğretmen, eğitim çalışanıdır; özel güvenlik personeli değildir. Güvenlik politikalarının eksiklikleri, öğretmenlerin ders öncesi ve sonrası sürelerini sınırsız biçimde güvenlik hizmetine dönüştürerek giderilemez. 'Riskli okul' gerekçesi, mevzuatın öğretmenler bakımından açıkça tanımladığı görev ve yetkilerin dışına çıkmanın gerekçesi olamaz. Özellikle son günlerde okul saldırıları tartışılırken, güvenlik gerekçesinin öğretmenin mesleki rolünü değiştirecek biçimde kullanılmasını kabul etmiyoruz” dedi.

Bahçeye 4 nöbetçi öğretmen verilmesinin istendiğini söyleyen Aydoğdu, öğretmen üzerindeki angaryanın artacağına yönelik endişelerini dile getirdi.