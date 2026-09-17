Eğitimcilerden MEB önünde eylem: Cübbelerini çıkardılar, kalemlerini attılar

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının sorunlarına ilişkin MEB önünde toplandı. Bakanlık çalışanlarının en temel sorunlarından birinin, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav takvimlerindeki belirsizlik olduğuna dikkat çeken TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel, "Görevde yükselme sınavı ne zaman yapılacak? Unvan değişikliği sınavı hangi kadrolar için açılacak? Kontenjanlar nasıl belirlenecek? Sınavlar hangi periyotla yapılacak? Bu sorular yıllardır net cevabını bulamamaktadır. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrımızdır: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav takvimleri derhal açıklanmalıdır" diye konuştu.

'SİSTEMİN BÜTÜN ÇALIŞANLARINA VERİLMELİDİR'

Hazırlık ödeneğinin bütün eğitim çalışanlarına verilmesi taleplerine ilişkin de konuşan Demirel, "Okulun kapısını açan kim? Kayıtları yapan kim? Evrakları hazırlayan kim? Temizliği, boya badanayı sağlayan kim? Bahçe düzenlemesini yapan kim? Teknik arızaları gideren kim? Yemek hizmetini yürüten kim? Okulun idari işlerini taşıyan kim? Eğitim çalışanları. O halde eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği, eğitim sisteminin bütün çalışanlarına verilmelidir. TEÇ-SEN olarak talebimiz nettir: Öğretim yılına hazırlık ödeneği, Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan tüm eğitim çalışanlarına bir asgari ücret tutarında ödenmelidir" dedi.

'STATÜSÜ GÜÇLENDİRİLMELİ'

"Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, çalışanlar eğitimlerine ve görevlerine uygun üst hizmet sınıflarına geçirilmelidir. Öğrenciler için ücretsiz ve sağlıklı okul yemeği programı başlatılmalıdır. Okulların personel, temizlik, güvenlik ve teknik hizmet ihtiyaçları kalıcı kadrolarla çözülmelidir. MEB’de görev yapan eğitim çalışanlarının statüsü güçlendirilmelidir" taleplerini de dile getiren Demirel, "Milli Eğitim Bakanlığı’nda adalet, liyakat ve emeğin hakkı teslim edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

CÜBBELERİNİ BIRAKTILAR

Açıklamanın ardından taleplerinin yerine getirilmesini bekleyen eğitim çalışanları üstlerindeki cübbeyi ve ellerinde bulunan kalemleri bakanlığın önüne bıraktı.