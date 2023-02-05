Eğitime kar engeli, bu il ve ilçelerde okullar tatil

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 15:48

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 22:51

Türkiye genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birçok kent beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu il ve ilçelerde 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Gözler ilgili makamlardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler...

-Bitlis'te olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü için tatil edildi.

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde, Güroymak ve Hizan ilçelerinde her tür resmi ve özel okullarımızda 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir” denildi.

Şanlıurfa'da Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi. Ayhan, "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın" ifadelerini kullandı.

-Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 2, Dicle ilçesinde ise 1 gün okullar tatil edildi.

Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirmeler sonucu, ilçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve öğretmenlerin can güvenliği düşünülerek tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 6 ve 7 Şubat'ta tatil edildiğini duyurdu.

Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü ilçe genelindeki resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarının tatil edildiği belirtildi.

-Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar 2 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı belirtildi.

Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.

KAMU PERSONELLERİ İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Kar yağışı nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilendiği Gaziantep ve Adıyaman'da okulların tatil edildiği duyuruldu.

-Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun" paylaşımı yaptı.

-Adıyaman Valiliği'nden de yapılan yazılı açıklamada, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyurularak, "İlimiz genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği değerlendirildiğinden yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

- Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime yarın ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

- Elazığ’da yoğun kar yağışı dolayısı 6-7 Şubat tarihlerinde okullar 2 gün tatil edildi. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında saat 17:00’da toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurulunda alınan kararla ilk ve orta dereceli okulların 6-7 Şubat tarihleri arasında 2 gün tatil edilmesi kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Sevgili çocuklar, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde (ilçeler dahil) tatilin 2 gün uzatılmasına karar verdik. Bu arada engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.

- Hakkari’de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar pazartesi günü için tatil edildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları, özel öğretim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiş olup, engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.