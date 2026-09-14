Eğitimin sorunları yıllardır aynı, çözümleri de Meclis’te bekliyor: Eğitimin ‘öğrenilemeyen’ sorunları

Bugün binlerce öğrenci yeni eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşarken pek çok veli de yıllardır eğitim alanında devam eden sorunların çözülmemesini eleştiriyor. Velilerin çözüm beklediği sorunlarla ilgili yasa teklifleri Meclis raflarında beklemeye devam ediyor. Ancak geride kalan yaz döneminde yeni çözüm süreciyle ilgili Çerçeve Yasa’nın da etkisiyle fazla mesai yapan TBMM, yine raflarında bekleyen pek çok yasa teklifini gündemine almadı.

Örneğin; birçok ailenin beklediği ücretsiz yemek uygulamasıyla ilgili neredeyse bütün muhalefet partilerinin ayrı ayrı verdiği yasa teklifleri Eğitim Komisyonu’nda görüşülmeyi bekliyor. Yine veliler için büyük bir sorun olan servis ücretleri için CHP’li Barış Bektaş’ın 2023’ten beri görüşülmeyi bekleyen yasa teklifinde ailesinin aylık geliri yoksulluk sınırının altında kalan öğrencilere ücretsiz servis hizmeti verilmesi öneriliyor.

ÖĞRETMENLER İÇİN DE TEKLİFLER VAR

YENİ Partili Ali Gökçek’in Kasım 2024’ten beri Meclis’te duran yasa teklifinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz kırtasiye malzemesi dağıtılması isteniyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun imzasını taşıyan bir yasa teklifinde de ortaokul ve lise öğrencilerinin bağımlılık risklerine karşı korunması için yaz dönemlerinde bilinçlendirme eğitimleri alması öngörülüyor. Meclis’te öğretmenler için de sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi, mülakat uygulamasının kaldırılması gibi yasa teklifleri bulunuyor.

BAKANLIĞA GÖRE ‘ÇALIŞMALAR YAPILIYOR’

Muhalefetin bu yasa teklifleri Meclis raflarında bekletildiği gibi iktidara bu konularda yönelttiği sorular da geçiştiriliyor. Yaz dönemi boyunca vekillerin yeni eğitim yılına yönelik bursların artırılmasıyla ilgili önergelerini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığın mevcut uygulamalarını sıralamakla yetindi.

Velilerin eğitim masraflarını azaltan harcamaların bakanlık bütçesinin personel gideri hariç yaklaşık yüzde 40’ına yakın bir kaynağa karşılık geldiğini aktaran Tekin “Bakanlığımızca öğrencilerin ekonomik ve sosyal koşullarından bağımsız olarak eğitim hizmetlerine erişimlerinin desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla bursluluk, parasız yatılılık, taşımalı eğitim, ücretsiz ders kitabı, ücretsiz öğle yemeği ve diğer sosyal destek uygulamaları yürütülmektedir” dedi.

ÜCRETSİZ YEMEK SORUSUNA ‘DEĞERLENDİRİLİYOR’ YANITI

Tekin, özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin özlük hakları gibi sorunlarıyla ilgili önergelere karşı ise “Özel okullarda öğretmenlerin ücretleri, devlet okullarındaki öğretmenlerden fazla olabildiği gibi daha düşük ücretle çalışan öğretmenler de bulunabilmektedir. Öğretmenlerin ücretlere ilişkin talepleri bakanlığımızca değerlendirilmektedir” gibi yanıtlar vermekle yetindi.

Tüm okullarda ücretsiz yemek uygulamasına geçilmesi sorulan Tekin “Uygulamanın kapsamına ilişkin değerlendirmeler; öğrencilerin ihtiyaçları, mevcut altyapı, bütçe imkânları, ilgili mevzuat ve kurumlar arası iş birliği süreçleri çerçevesinde sürdürülmektedir” dedi. Tekin ayrıca, mülakat uygulamasının kaldırılması sorulan önergelere karşı da “Öğretmen atama süreçlerine ilişkin başvurular ilgili mevzuat, yargı kararları, kamu personel rejimi, iş hukuku ve sektör paydaşlarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmektedir” yanıtını verdi.