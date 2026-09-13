Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eğlence mekanında çıkan kavga kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Eğlence mekanında çıkan kavga kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

13.09.2026 10:42:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Eğlence mekanında çıkan kavga kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Bartın'da, eğlence mekanında çıkan bıçaklı ve tabancalı kavgada 45 yaşındaki İ.A. hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralıların tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Merkeze bağlı Terkehaliller köyündeki eğlence mekanında saat 03.00 sıralarında silahlı ve bıçaklı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; mekanda alkol alan İ.C.Y. (30), İ.A. (45) ve Z.T. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.C.Y., Z.T.’yi sağ kolundan tabancayla, İ.A.’yı ise bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmak için araya giren T.F. (41) ve A.K. (46) bıçakla, A.B.Ç. (16) ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İ.A., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Bartın #silahlı kavga #ölü ve yaralı #eğlence mekanı

İlgili Haberler

Küçükçekmece'de 'alacak' kavgası... Bir kişi yaralandı: 17 yaşındaki şüpheli silahla yakalandı!
Küçükçekmece'de 'alacak' kavgası... Bir kişi yaralandı: 17 yaşındaki şüpheli silahla yakalandı! Küçükçekmece'de, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada D.C.(19) yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan Y.D (17), polis ekipleri tarafından kullandığı silahla birlikte yakalandı.
Sultangazi’de 'gelin alma' sırasında kavga: Polis biber gazıyla müdahale etti
Sultangazi’de 'gelin alma' sırasında kavga: Polis biber gazıyla müdahale etti Sultangazi'de düğün öncesi 'gelin alma' sırasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri biber gazı kullandı.
Başkentteki silahlı kavganın ardından iki suç örgütüne operasyon
Başkentteki silahlı kavganın ardından iki suç örgütüne operasyon Ankara'da pazar yerinde meydana gelen silahlı kavganın ardından 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, 'silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.