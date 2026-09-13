Eğlence mekanında çıkan kavga kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Merkeze bağlı Terkehaliller köyündeki eğlence mekanında saat 03.00 sıralarında silahlı ve bıçaklı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; mekanda alkol alan İ.C.Y. (30), İ.A. (45) ve Z.T. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.C.Y., Z.T.’yi sağ kolundan tabancayla, İ.A.’yı ise bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmak için araya giren T.F. (41) ve A.K. (46) bıçakla, A.B.Ç. (16) ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İ.A., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.