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Ehliyet sınavında kopya düzeneği ortaya çıktı: Üzerlerinden çıkanlar şaşırttı

Ehliyet sınavında kopya düzeneği ortaya çıktı: Üzerlerinden çıkanlar şaşırttı

6.10.2026 16:08:00
Güncellenme:
DHA
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Ehliyet sınavında kopya düzeneği ortaya çıktı: Üzerlerinden çıkanlar şaşırttı

Samsun'da, ehliyet e-sınavına giren E.Ç.'nin (24) üzerinde yapılan aramada, ses ve görüntü aktarımı sağlayan çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi. Sınavda kopya çekilmesine olanak sağladığı tespit edilen Ö.Ş.'nin (37) üzerinde yapılan aramada da çok sayıda elektronik cihaz bulundu. Olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesindeki bir okulda gerçekleştirilen ehliyet e-sınavına yönelik çalışma yaptı.

Sınava giren E.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada, 1 kulaklık, 1 kart görünümlü haberleşme cihazı, 2 GSM hattı, 1 taşınabilir Wi-Fi cihazı ve 1 yaka kamerası ele geçirildi. Çalışmayı sürdüren ekipler, ses ve görüntü aktarımı sağlayan cihazlarla sınavda kopya çekilmesine olanak sağladığı tespit edilen Ö.Ş.'yi de belirledi.

ÜZERLERİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6 kulaklık, 1 kart görünümlü haberleşme cihazı, 1 cep telefonu, 1 GSM hattı, 1 taşınabilir Wi-Fi cihazı, 2 kamera düzeneği, 3 kulaklık pili ve 2 cımbız ele geçirildi.

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Olayla ilgili E.Ç. (24), B.Ç. (46) ve Ö.Ş. (37) hakkında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. 

İlgili Konular: #ehliyet #kopya

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