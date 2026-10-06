Ehliyet sınavında kopya düzeneği ortaya çıktı: Üzerlerinden çıkanlar şaşırttı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesindeki bir okulda gerçekleştirilen ehliyet e-sınavına yönelik çalışma yaptı.

Sınava giren E.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada, 1 kulaklık, 1 kart görünümlü haberleşme cihazı, 2 GSM hattı, 1 taşınabilir Wi-Fi cihazı ve 1 yaka kamerası ele geçirildi. Çalışmayı sürdüren ekipler, ses ve görüntü aktarımı sağlayan cihazlarla sınavda kopya çekilmesine olanak sağladığı tespit edilen Ö.Ş.'yi de belirledi.

ÜZERLERİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6 kulaklık, 1 kart görünümlü haberleşme cihazı, 1 cep telefonu, 1 GSM hattı, 1 taşınabilir Wi-Fi cihazı, 2 kamera düzeneği, 3 kulaklık pili ve 2 cımbız ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Ç. (24), B.Ç. (46) ve Ö.Ş. (37) hakkında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.