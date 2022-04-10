Ek gelir elde etmek için... İşçi, memur atık topluyor
İşçi, memur ve emekli, evlerinden uzak semtlerde çöpten atık toplayarak ek gelir elde etmeye çalışıyor.
Giderek artan hayat pahalılığı karşısında alım gücünü kaybeden işçi, memur emekli ve esnaf da çöpten atık toplamaya başladı. Çöpteki kağıt, plastik ve demir gibi atıkları satarak ek gelir elde etmeye çalışan yeni toplayıcılar, diğer toplayıcılar gibi çek çek arabalar yerine fark edilmemek için valiz ya da el çantası, market poşeti kullanıyor. Tanıdıkla, eşle, dostla karşılaşmamak için yaşadıkları semtin uzağındaki çöplerde rızkını arıyorlar.
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Türk-İş, çöpten atık toplayan yaklaşık 400 kişiye 5 yıldızlı otelde iftar verdi. İftara katılan atık toplayıcılarıyla konuştuk, sohbetten Türkiye'nin dramatik tablosu çıktı:
“Birkaç yıl öncesine kadar çöpten günde 200 kiloya yakın atık toplayabiliyorduk. Bugün ancak 60-70 kilo atığı zor buluyoruz. Çünkü işini kaybeden, ek gelir elde etmeye çalışan herkes çöpümüze ortak oldu.”
“Son dönemde her meslekten insanı çöpün başında görmeye başladık. Esnafı, işçiyi, hatta memuru bile çöpte görüyoruz. Çoğu tanıdıkla karşılaşmamak için yaşadığı yerin uzağındaki semtlerin çöpüne gidiyor. Bir de atık işinde Suriyeli, Afgan, Iraklı her milletten rakibimiz oldu. 250-500 TL civarında aldığımız çek çek arabaları şimdi bin 200 lirayı aşıyor.”
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