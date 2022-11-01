Ekipler aracını durdurdu, 300 gram metamfetaminle yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde H.Y., polis ekiplerince istihbarat çalışması sonucu durdurulan otomobilinde 300 gram metamfetaminle yakalandı.
Muğla'nın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Bodrum'a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine dün Torba yol kontrol noktasında önlem alınıp, şüpheli görülen araçlarda arama yapıldı. Durduralan H.Y.'ye ait otomobilde, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada, 300 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- Tüm Türkiye dikkat! Sakin paniklemeyin
- Cumhuriyetle kavga edilmez
- Siyasete yakışmayan üslup!
- 'Yer yerinden oynar...'
- İstifa sırası Deniz Baykal'da mı?
- AKP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt