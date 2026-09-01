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Ekipler müdahale etti: Datça açıklarında sürüklenen bottaki 9 kişi kurtarıldı

Ekipler müdahale etti: Datça açıklarında sürüklenen bottaki 9 kişi kurtarıldı

1.09.2026 13:41:00
Güncellenme:
ANKA
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Ekipler müdahale etti: Datça açıklarında sürüklenen bottaki 9 kişi kurtarıldı

Datça açıklarında şişme lastik botla denize açıldıktan sonra sürüklenen 9 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Palamutbükü Limanı’na getirilen 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında şişme lastik botla denize açıldıktan sonra sürüklenen ve yardım isteyen 9 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, 30 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Şişme lastik botla denize açılan 9 kişinin sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu KB-11 sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, başlattıkları kurtarma çalışması sonucunda 9 kişiyi bota alarak güvenli bölgeye ulaştırdı.

Kurtarılan kişiler, Sahil Güvenlik botu ile Palamutbükü Limanı’na getirildi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

İlgili Konular: #Operasyon #Datça