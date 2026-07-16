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Ekipler müdahale etti: Manisa'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altında

Ekipler müdahale etti: Manisa'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altında

16.07.2026 10:32:00
Güncellenme:
DHA
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Ekipler müdahale etti: Manisa'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altında

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 14 saat sonra kontrol altına alındı.
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Akhisar ilçesindeki Evkafteke Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye 9 uçak, 13 helikopter, 50 arazöz, 17 itfaiye aracı, 22 su tankeri, 7 dozer ve 1 TOMA sevk edildi. Ayrıca 5 iş makinesi ve 335 personelle yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Dün akşam saatlerinde enerjisi düşürülen yangın saat 03.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 

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