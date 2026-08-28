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Ekipler saatlerce müdahale etti: Muğla'da orman yangını kontrol altına alındı

Ekipler saatlerce müdahale etti: Muğla'da orman yangını kontrol altına alındı

28.08.2026 12:54:00
Güncellenme:
ANKA
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Ekipler saatlerce müdahale etti: Muğla'da orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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Yılanlı Dağı Kurdu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 3 helikopter ve 5 arazözle müdahale edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 3 araç ve 6 personelle söndürme çalışmalarına destek verdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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