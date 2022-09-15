Ekipler sokak sokak yaralı aradı; ihbar asılsız çıktı
Karaman'da polis ve sağlık ekipleri, bıçakla yaralanma ihbarı üzerine, yaklaşık 20 dakika boyunca sokak sokak yaralı aradı. Ancak ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
Karaman merkezde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 21.00 sıralarında, Osman Gazi Mahallesi 1062'nci Sokak'ta bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı geldi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, belirtilen sokakta yaralıya ulaşamayınca çevre cadde ve sokaklarda da arama yaptı.
Yaklaşık 20 dakikalık araştırmada bölgede herhangi bir kavga ya da yaralının olmadığı belirledi. Polis, ihbarı yapan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.
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