Ekiplerden 13 adrese eş zamanlı 'uyuşturucu' operasyonu: Gözaltılar var...

Karabük’te 13 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerden 13 adrese eş zamanlı 'uyuşturucu' operasyonu: Gözaltılar var...
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İHA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:19

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticaretinin Önlenmesi" faaliyetleri çerçevesinde 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, E.Ö, E.B.D, S.S.K, M.K ve F.Y gözaltına alındı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 5 zanlı hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" kanunu çerçevesinde adli işlem yapıldı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Etiketler: #uyuşturucu operasyonu #uyuşturucu

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