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Ekiplerden Defne'de operasyon: 840 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Ekiplerden Defne'de operasyon: 840 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

18.08.2026 09:09:00
Güncellenme:
İHA
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Ekiplerden Defne'de operasyon: 840 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay’ın Defne ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen narkotik çalışmasında 840 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Defne ilçesi Samankaya Mahallesi Samankaya Caddesi’nde çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında Y.G. ve A.A. isimli şahıslar kontrol edildi.

Kontroller sırasında A.A.’nın elinde bulunan poşette; tişörte sarılı şeffaf poşet içerisinde 821’i sağlam, 19’u parçalanmış olmak üzere toplam 840 adet captagon olduğu değerlendirilen uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili Y.G. ve A.A. yakalanırken, şüpheliler hakkında adli makamlarca tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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