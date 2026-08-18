Ekiplerden Defne'de operasyon: 840 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Defne ilçesi Samankaya Mahallesi Samankaya Caddesi’nde çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında Y.G. ve A.A. isimli şahıslar kontrol edildi.
Kontroller sırasında A.A.’nın elinde bulunan poşette; tişörte sarılı şeffaf poşet içerisinde 821’i sağlam, 19’u parçalanmış olmak üzere toplam 840 adet captagon olduğu değerlendirilen uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
2 KİŞİ YAKALANDI
Olayla ilgili Y.G. ve A.A. yakalanırken, şüpheliler hakkında adli makamlarca tahkikat başlatıldığı bildirildi.