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Ekiplerden Manisa'da 'uyuşturucu' operasyonu: 4 tutuklama

Ekiplerden Manisa'da 'uyuşturucu' operasyonu: 4 tutuklama

26.08.2026 12:59:00
Güncellenme:
DHA
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Ekiplerden Manisa'da 'uyuşturucu' operasyonu: 4 tutuklama

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
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Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda dün 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 656,5 gram kubar esrar, 418 sentetik hap, 224 ecstasy hap, 27,12 gram metamfetamin ve 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında R.T. (39), Y.S. (31), S.Y. (41) ve S.U. (41) ve O.K. (30) gözaltına alındı.

4 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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