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Ekiplerden Sakarya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 1 tutuklama

Ekiplerden Sakarya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 1 tutuklama

3.08.2026 10:58:00
Güncellenme:
DHA
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Ekiplerden Sakarya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan F.Y. (43) tutuklandı.
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri tarafından şüphelinin evinde yapılan aramada, 4 parça halinde toplam 21 gram sentetik cannabinoid, uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 134 gram aseton, AM-2201 karışımı madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

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