Ekmekte zam muamması! Birbirinden farklı açıklamalar...

Yayınlanma: 21.07.2023 - 17:46

Güncelleme: 21.07.2023 - 17:51

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, basın toplantısı düzenleyerek ekmeK fiyatlarıyla ilgili bilgi verdi. Balcı ekmeğin 10-12 TL olacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Balcı, şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayının başında un fiyatlarındaki desteklemenin kalkmasıyla birlikte 9 ay sonra ekmek fiyatlarında yüzde 40 artış öngörmüştük. Türkiye’de ekmek kilogram fiyatının azami 35.5 lirayı geçmeyeceğini ifade ettik. Geldiğimiz noktada bugün ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatı azami 35.5 olarak uygulanmaktadır.

"SİYASET YAPMALARINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Fiyat talep etme yetkisi olmayan, fırıncı esnafını temsil etmeyen kişilerin kamuoyunda ekmeğin fiyatı konusunda açıklama yapmalarını ve bunu haberleştiren kanalları doğru bulmuyoruz. Biz daha önceki toplantılarımızda bunlara itibar edilmemesi gerektiğini defalarca dile getirdik. Aynı kişilerin ekmek üzerinden ve fırıncı esnafı üzerinden siyaset yapmalarını doğru bulmuyoruz."

"BÖYLE BİR FİYAT BUGÜN İTİBARIYLA YOKTUR"

Ekmeğin kilogram fiyatının azami 35.5 lira olarak uygulandığını söyleyen Balcı, "Son zamanlarda akaryakıta gelen zam, sektörümüzü de olumsuz etkilemiştir. Ama bu demek değildir ki bugün veya gelecek ay ekmek fiyatlarında bir değişiklik olacak. Ekmek fiyatları 10-12 lira olacak haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bugün ekmeğin 210 gramı 7.5 lira, 200 gramı 7 lira. Dolayısıyla ekmeğin 10 lira olması şu anda söz konusu değildir. Bizim gündemimizde böyle bir fiyat bugün itibarıyla yoktur. Un fiyatlarını gerek biz, gerekse gerekli bakanlıklar yakından takip ediyor. Un fiyatlarında aşırı bir artış olması durumunda geçmişte olduğu gibi bugün de ilgili bakanlıklar gerekli tedbirleri alacaktır. En son 9 ay önce ekmek fiyatları değişmişti. 9 ay sonra yapılan bu yüzde 40 artışın çok makul seviyede olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

EKMEK 12 TL OLUYOR DEMİŞTİ

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu da 'Ekmek 12 TL oluyor' isimli açıklama yapmıştı. Kavuncu, "Ekmek maliyetinin 10 TL bandına çıkması bekleniyor. Bu yüzden ekmek fiyatının 12 TL olması planlanıyor" demişti.