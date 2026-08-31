Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Flash TV'nin yeni sahibi belli oldu

"Çatlı" filminin yapımcısı SAFE Media, Türkiye'nin bilinen televizyon kanallarından Flash TV’yi bünyesine kattığını duyurdu. Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre kanal, yeni yayın döneminde ulusal bir eğlence kanalı konseptiyle izleyici karşısına çıkacak.

ÖZGÜN EĞLENCE VE SİNEMA İÇERİKLERİ YER ALACAK

Yapım, dağıtım ve televizyon yayıncılığını tek çatı altında buluşturmayı hedefleyen yeni yapılanmada, kanalın yayın akışı da yeniden şekillenecek. Açıklamaya göre kanalın yeni dönem içeriğinde özgün eğlence programları, yarışmalar, müzik ve kültür-sanat yayınları, sinema filmleri, diziler ve yaşam programları yer alacak.

Ayrıca şirketin hazırlıklarını sürdürdüğü "Mahi: Kara Fatma", "Karadeniz Güzeli", "Ben Sana İnanıyorum" ve "Çatlı 2" gibi sinema projeleri ile "Rüzgarın Kokusu" adlı dizi projesinin de yayın stratejisine dahil edileceği bildirildi.

"GENİŞ KİTLELERLE YENİDEN BULUŞTURACAĞIZ"

Satın alma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan SAFE Media Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Şahin, televizyon yayıncılığında uzun vadeli bir döneme girdiklerini belirtti. Şahin, kanalın Türk televizyonculuğundaki marka bilinirliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: