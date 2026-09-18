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Ekrem İmamoğlu 'erken seçim' çağrısı yaptı: 'Nihayetinde bu iktidar da dibe vurmuştur'

Ekrem İmamoğlu 'erken seçim' çağrısı yaptı: 'Nihayetinde bu iktidar da dibe vurmuştur'

18.09.2026 11:48:00
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Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu 'erken seçim' çağrısı yaptı: 'Nihayetinde bu iktidar da dibe vurmuştur'

İktidarın politikalarına tepki gösteren ve 'erken seçim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu, "Kurtuluşun reçetesi; seçimdir, milletin iradesidir, siyaset vurguncularının evlerine gönderilmesidir. Yarının bugünleri aratmaması için hemen ve derhal seçim" ifadelerini kullandı.
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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"YARININ BUGÜNLERİ ARATMAMASI İÇİN HEMEN VE DERHAL SEÇİM"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada 'erken seçim' çağrısı yapan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Adalet çökmüş! Ekonomi çökmüş! Faturası da milletin sırtına yüklenmiştir. “Siyasi vurgun” peşinde koşanlar, “VURGUNUN” her türlüsünü bu millete yaşatmış; nihayetinde bu iktidar da dibe vurmuştur. Yönetme becerisi kalmamıştır.

Ekonomi ve Adalet yönetimlerinde krizin derinleşmesinin ancak iki nedeni vardır. Birincisi, becerisizlik ve acemilik. İkincisi, art niyetli menfaat istismarı.

Bu kara düzeni kuran da 86 milyonun içini karartan da bellidir. Bu rejim, denetleyici ve düzenleyici kurumların içini boşaltmış; milletin hakkını koruyacak liyakatli kamu görevlilerini dışlamıştır.

Liyakatten sadakate, deneyimden eş - dost - akraba sistemi kurulmuştur. Her kurum, bir kişinin ağzına bakmak zorunda bırakılmıştır. Kurtuluşun reçetesi; seçimdir, milletin iradesidir, siyaset vurguncularının evlerine gönderilmesidir. Yarının bugünleri aratmaması için hemen ve derhal seçim!."

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