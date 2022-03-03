Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul uyarısı tekrarladı

03 Mart 2022 Perşembe, 13:02

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBMM CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun katılımlarıyla, Kabataş-Mecidiyeköy metro hattında incelemelerde bulundu.

Ulaşım anlamında kent için acil noktalara yoğunlaştıklarının altını çizen İmamoğlu, hatla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Bugün Mecidiyeköy, Fulya Yıldız ve Beşiktaş-Kabataş üzerinden devam eden hattımızdayız. Bu hat üzerinde birkaç önemli unsur var. Bir tanesi; Beşiktaş'taki tarihi kazı. Ne yazık ki bunun zamanı belirlenemiyor. Yani çok ince bir iş. Gerçekten tarihi çok önemli kalıntılara orada ulaşıldı. Ve bu sürece dair de o ince çalışma, yoğun bir biçimde ediyordu. Kazı durmuştu biz aldığımızda. 2020’de kazıyı başlattık nisan, mayıs gibi. Ve gerçekten yoğun bir kazı çalışması orada sürüyor. Aynı şekilde Kabataş'ta da bir kazı çalışması var. Oradaki daha hafif bir süreç. Yani Beşiktaş'taki gibi kalıntıları aynı derinlikte değil. Aynı tarihi geçmişe de sahip değil. Tahminimiz, oradaki kazıların 4-5 ay içerisinde bitecek olması. Burada, Fulya’yı ve Yıldız’ı biz bu yıl sonuna yetiştirip, bu hatları, bağlantı şekliyle Mecidiyeköy'e gidiş-geliş yapacak bir biçimde, bir nevi Mecidiyeköy-Mahmutbey'den gelen vatandaşımızı hem Fulya’ya hem Yıldız'a 7-8 dakikalık bir aktarmayla ulaştırmış olacağız. Beşiktaş'taki kazının belirsiz olması nedeniyle, oradaki istasyonumuzun ne yazık ki açılış tarihini şimdi belirleyemiyor. Ama Kabataş'la ilgili daha hızlı hareket edeceğiz. Dolayısıyla Kabataş'ı da 2024’e hazırlamak istiyoruz.

KANAL İSTANBUL UYARISI

Kenti bekleyen en büyük sorunlardan birinin “Kanal İstanbul” olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu, büyük bir sorun. Bu, büyük bir tehdit. Yani ne yazık ki yapılmasında, Montrö Antlaşması’nın ne kadar böyle hani lüzumsuz vesaire gibi cümlelerle anıldığı noktada, bugün aslında ne kadar tarihi bir mirasın bize kaldığını, uluslararası platformda da görüyoruz. O işin ayrı boyutu. Ama çevresel etkisi, şehir yaşamına etkisi… Yani İstanbul'a bugün var olan ulaşım aksları; yani caddesi, sokağı vesairesine yüzde 20 daha artı bir yük getirecek. Yani bunun su ihtiyacından, kanalizasyon ihtiyacından vesairesine kadar 2-2,5 milyonluk bir kent... Ki hiçbir zaman bu tür tasarımlar, çizildiği hatta kalmaz. O bir virüs gibi devam eder. Yani o Çatalca’nın güzel ormanlarına doğru girer. Durusu'nun, o güzel Terkos'un etrafını işgal etmeye başlar. Şehirleşmenin İstanbul'daki seyrini, hepiniz en az benim kadar çok iyi biliyorsunuz. Bu bağlamda, bugünün ihtiyaçlarını çözen, bugün ihtiyaçlarını çözmeye dönük yeni projeler arayışında olan İstanbul şehrinin önüne, bu tür tehditlerin koyulmaması konusunda gerçekten hem Cumhuriyet Halk Partimizin hem İYİ Partimizin yüksek desteklerini de arzu ettiğimizi, istediğimizi belirtmek istiyorum”

DERVİŞOĞLU: PROJENİN HAYAL OLMAKTAN ÖTEYE GEÇECEĞİNİ ZANNETMİYORUM

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu da, “Büyükşehirlerin büyük sorunları olur. O büyük sorunları da büyük projelerle aşılır. Büyük projeleri gerçekleştirmek için de büyük akla ihtiyaç vardır. Sayın İBB Başkanımızın göreve geldiği günden itibaren, İstanbul'un ulaşım açsından tıkanan bölgelerine yaptığı olumlu hamleleri, dikkatle takip ediyoruz. Ve bundan da memnun oluyoruz. Bütün hizmetlerinde olduğu gibi burada da yanında bulunmaktan şeref duyuyorum. İnşallah açılışı da birlikte yaparız. Kanal İstanbul'a vurgu yaptılar. Hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem İYİ Parti olarak, Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak, Kanal İstanbul'un nelere sebep olacağını, TBMM’de sıklıkla dile getiriyoruz. O projenin hayal olmaktan öteye geçeceğini, ben şahsen zannetmiyorum. İleride umarım hem ülkemizin hem İstanbul'umuzun geleceğine dair doğru adımların atılması için iktidarı sahipleri de duyarlılık sergilerler ve bu hayal projesine ortadan kaldırmak için gerekli adımları atarlar” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, hattın Kabataş-Mecidiyeköy arasındaki son raylarının kaynatma işlemi, İmamoğlu tarafından gerçekleştirildi.