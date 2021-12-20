Ekrem İmamoğlu: Mal tedariği ve ihale yapamıyoruz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bütçede acilen bir revizyon zorunluluğumuz var. Mal tedariği ve ihale yapamıyoruz" dedi.
2021 yılında çeşitli sınav ve mülakatlar ile belirlenen itfaiye ve zabıta memurunun görevlerine başlaması nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
"ACİLEN BİR REVİZYON BÜTÇE ZORUNLULUĞUMUZ VAR"
Ekrem İmamoğlu, “Dünyanın en kıymetli kenti bana göre İstanbul şu anda dünyanın en ucuz kenti, en ucuz hizmetlerinin elde edildiği bir şehir haline dönüştü" dedi.
"Bu ucuz şehir olmak sizin için değil, yurt dışından gelen turistler için" diyen İmamoğlu, "Acı olan ne? Sizin için çok pahalı. Hepimiz için çok pahalı ne kadar ters bir durum değil mi? Şehrimizin de bütçesine büyük bir risk büyük bir yük veriyor bu son süreçte yaşadığımız ekonomik süreç. 1-2 hafta önce yaptığımız hesaplamalarla bize olan yükü 15 milyar lirayı aşan bir yük olarak hesapladık 2022 bütçesini. Dünden bugüne bunun üstüne ne yazık ki belki 1 milyar daha ekleyin" diye konuştu.
"Bir revizyon bütçe zorunluluğumuz var acilen" diyen Ekrem İmamoğlu, "Bizim yeni bir revizyon bütçe yapmamız lazım mal tedariği yapamıyoruz, ihale yapamıyoruz. Madem yeni ekonomi modeliniz var bu modelde zarar gören kurumlara, kapatılamayacak derecede bütçe farkı oluşan bu hattı giderin. O parayı bize emanet edin. Sizin yeni ekonomik modeliniz yüzünden oluşan açığı yönetelim, bu modeliniz tutarsa bu parayı şehir bütçemizden tekrar size iade edelim" ifadelerini kullandı.
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