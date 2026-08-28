Ekrem İmamoğlu'ndan, Akın Gürlek'e 'canlı yayın' yanıtı: 'İlk gün ne dediysek arkasındayız!'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yanıt geldi.

"EKREM BEY ACABA AYNI TAVIR İÇİNDE Mİ..."

Dün gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, "En başta bu dava açıldığında ‘Bu yargılama canlı yayında yayınlansın, kendimize güveniyoruz’ gibi bir söylem vardı. Şu anda ben Ekrem bey acaba aynı tavır içinde olur mu diye sormak istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

"İLK GÜN NE DEDİYSEK ARKASINDAYIZ"

Gürlek'in bu ifadelerine, İmamoğlu'ndan sert cevap geldi.

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından mesajı paylaşılan İmamoğlu, "İlk gün ne dediysek arkasındayız. Hiç beklemeyin. Yüreğiniz yetiyorsa duruşmaları canlı yayınlayın" ifadelerini kullandı.

İlk gün ne dediysek arkasındayız.



Hiç beklemeyin. Yüreğiniz yetiyorsa duruşmaları canlı yayınlayın. — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CA_iletisim) August 28, 2026

AKIN GÜRLEK NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayla ilgili değerlendirmesinde, "En başta bu dava açıldığında ‘Bu yargılama canlı yayında yayınlansın, kendimize güveniyoruz’ gibi bir söylem vardı. Şu anda ben Ekrem Bey acaba aynı tavır içinde olur mu diye sormak istiyorum" dedi.

Gürlek, "Ekrem İmamoğlu’nun üzerine isnat edilen eylemlerle ilgili mahkeme sorular soruyor ve İmamoğlu da gerginlik çıkarıyor" dedi.