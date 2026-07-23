Ekrem İmamoğlu'ndan Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un tutuklanmasına tepki

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un tutuklanması, İBB davası için Silivri'ye getirilen tutuklu sanıkların kendi cezaevlerine sevk edilmesi ve Gezi davası hükümlüleri Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in İzmir Şakran Cezaevi'ne sevk edilmesine tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sadece son birkaç günde yaşanan hukuksuzluklar, hak ihlalleriyle dolu operasyonlar ve masumiyet karinesinin yerle bir edilmesi maalesef bizim için gayet tanıdıktır.

Bir buçuk yıldır sürdürülen yöntemlerle, kişiye göre ayarlanmış tutuklamalarla, insanların sebepsiz yere veya millete “gözdağı vermek için” hapse atılmalarına, işkenceye dönüşecek kararların alınmasına milletçe şahitlik etmeye devam ediyoruz.

"TARİHİMİZDE GÖRÜLMEMİŞ BU ACZİYETTİR"

Silivri İlçe Başkanımız Doruk Bulut’un tutuklanmasını, gazetecilerin gözdağı verilerek mesleklerini yapmalarının sınırlandırılmasını, Silivri’deki tutuklu arkadaşlarımızın, mahkemede söz verilmesine rağmen 25 günlüğüne tekrar daha önceki cezaevlerine gönderilmesini ve Gezi davası hükümlülerinin Bakırköy’den İzmir’e nakledilmesini kınıyorum.

Hukuk, bunları yapanların gözünde bitmiştir. Bütün hamleleri siyasidir.

Siyasetten anladıkları ise tarihimizde görülmemiş bu acziyettir."