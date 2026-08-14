Ekrem İmamoğlu'ndan 'YENİ Parti' çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 86 milyon yurttaşa YENİ Parti'ye katılma ve destek olma çağrısında bulundu.

"BU DAVET BİZİM, 86 MİLYON YURTTAŞIMIZA!"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu davet bizim, 86 milyon yurttaşımıza!

Çocuklarımız coşku dolu neşesi ile,

öğrencimiz, gencimiz; geleceği için umut dolu tebessümü ile,

işçimiz, emekçimiz; verdiği emeğin karşılığını aldığı alınteri ile,

emeklilerimiz, hizmetlerinden dolayı hakettiği itibar ile,

çiftçimiz, kaygı duymadığı hasatının bereketi ile,

esnafımız, kazancı için içten besmele ile,

sanayicimiz, üretimlerini büyüteceği gelecek heyecanı ile,

girişimcimiz, yatırımcımız sonsuz güven duygusu ile,

milletçe cumhuriyet, demokrasi, adalet ile,

YENİ bir güne başlayalım.

Üye olmak için:

https://uyelik.yeni-parti.org.tr

Destek olmak için:

https://yeni-parti.org.tr/bagis/