Ekrem İmamoğlu: Yeni bin taksi İstanbul’a hayırlı olsun; değişim mücadelemiz devam edecek

02 Kasım 2021 Salı, 21:25

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 5 bin yeni taksi teklifi 10. kez reddedilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB), atıl durumda bulunan araçları taksi olarak geri dönüştürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a kazandırılan bin taksiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Yeni bin taksi İstanbul’a hayırlı olsun. Değişim mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.

'BOZUK TAKSİ SİSTEMİNİ DE BİZ DÜZELTİRİZ'

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Her şeye rağmen; dünyada en çok metroyu da biz yaparız, eskimiş otobüs ve metrobüsleri de biz yenileriz, bozuk taksi sistemini de biz düzeltiriz. Kimse bundan şüphe etmesin. Yeni bin taksi İstanbul’a hayırlı olsun. Değişim mücadelemiz devam edecek."

Her şeye rağmen; dünyada en çok metroyu da biz yaparız, eskimiş otobüs ve metrobüsleri de biz yenileriz, bozuk taksi sistemini de biz düzeltiriz. Kimse bundan şüphe etmesin.



Yeni bin taksi İstanbul’a hayırlı olsun. Değişim mücadelemiz devam edecek. pic.twitter.com/iNiRUz9W7X — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 2, 2021

'UKOME’NİN SANDALYE SAYISINI DEĞİŞTİREREK İSTEYEN O AKILLA HESAPLAŞACAĞIM'

İmamoğlu, İstanbul'a kazandırılacak bin taksiyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"İstanbul’un yaşanan bir taksi sorunu olduğunu anlatmak lazım. Yani İstanbul’da yoğun bir biçimde taksi sorunu vardır. Bu taksi sorununun çözümünü engelleyen akıl, hangi akıl ise ben o akılla kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Hepimiz İstanbulluyuz. Bu şehir 90’lı yılların başında 6-7 milyondan 20 milyona etkin nüfusa ulaşmıştır. 3 katı etkin nüfusa sahiptir İstanbul. Ama gelin görün ki taksi sayısı aynı. Daha dün bir vatandaş çevirdi ve korsan taksiye bindiğini söyledi. Bu kadar açık bir biçimde itiraf edilen bir sorunu çözümsüz bir şekilde yaklaşan ve yönetmelikle uydurma bir yönetmelikle UKOME’nin sandalye sayısını değiştirerek isteyen o akılla İstanbul halkı adına hesaplaşacağım."