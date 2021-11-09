Ekrem İmamoğlu'na 'basın açıklaması' davası
31 Mart 2019 seçimlerini 13 bin oy farkla kazandığı halde mazbatasının iptal edildiği günlerde yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsi isteniyor. Davanın ilk duruşması bugün görülecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin çeşitli gerekçelerle iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine yönelik hakaret ettiği iddia edilerek soruşturma başlatılmıştı.
Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre; İmamoğlu hakkında, “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçlamasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davanın bugün ilk duruşması yapılacak.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da iptal edildiği, yenilenen seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçimin iptaline ilişkin olarak 4 Kasım 2019'da basın açıklaması yaptığı kaydedildi.
İddianamede, İmamoğlu'nun basın açıklamasında YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddia edildi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ve 10 üyeye yönelik “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.
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