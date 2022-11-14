Ekrem İmamoğlu'ndan 'yayın' kararı

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Habertürk TV'de konuk olacağı program ertelendi

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2022 Pazartesi, 07:55
Ekrem İmamoğlu'ndan 'yayın' kararı
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu akşam Habertürk TV'de Olaylar ve Görüşler programında Serap Belet ile Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayacaktı.

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen ve can kayıplarının olduğu patlamanın ardından söz konusu yayın çarşamba gününe ertelendi.


Ekrem İmamoğlu Habertürk

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler