Eksperin temel talebi güven içinde çalışma

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) yönetimi, Balıkesir’deki meslektaşları Murat Muslu’ya yönelik saldırıya tepki gösterirken yetkisiz ekspertiz faaliyeti iddialarının takibi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Yapılan açıklamada şu vurgulandı: “Şiddetin hiçbir biçimini kabul etmediğimizi, meslektaşlarımızın görevlerini güven içerisinde yerine getirebilmeleri ve sigorta eksperliği faaliyetinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için gerekli hukuki ve idari süreçleri somut bilgi ve belgeler üzerinden kararlılıkla takip edeceğimizi, tüm meslektaşlarımızın, sektör temsilcilerinin ve sektör paydaşlarının bilgisine sunarız.” Dernek ayrıca, yetkisiz kişilerin faaliyetlerinin önlenmesi için öncelikle hasar yerine gelen ekspertizlerin kimliklerinin kontrol edilmesini önerdi.