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Elazığ'da 'intihar notu' bulundu, tefecilere operasyon düzenlendi: 6 kişi tutuklandı

Elazığ'da 'intihar notu' bulundu, tefecilere operasyon düzenlendi: 6 kişi tutuklandı

7.08.2026 11:58:00
Güncellenme:
İHA
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Elazığ'da 'intihar notu' bulundu, tefecilere operasyon düzenlendi: 6 kişi tutuklandı

Elazığ’da tefecilere düştüğünü iddia ederek hayatına son veren şahsın geride bıraktığı intihar mektubu üzerine tefecilere yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Ayrıca yaklaşık toplam 1 milyar Türk Lirası değerinde araç, para ve gayrimenkul hareketliliği tespit edldi.
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik suçuna yönelik yürütülen planlı dosya kapsamında çalışma yapıldı.

Tefecilere düştüğünü iddia ederek hayatına son veren yurttaşın geride bıraktığı intihar mektubu üzerine yapılan ayrıntılı çalışmalarda şüpheli şahısların; çek kırmak suretiyle tefe uyguladıkları, faizle borç para vererek alacaklarını tahsil etmek için gayrimenkul ve lüks araç devri yaptıkları, gerektiğinde 3. şahısları kullanarak suçu gizlemeye çalıştıkları, tüm veriler incelendiğinde tefecilik suçuna konu yaklaşık toplam 1 milyar Türk Lirası değerinde araç, para ve gayrimenkul hareketliliği tespit edildi.

Ardından yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 6 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca şüpheli şahısların tüm şahsi banka hesaplarına, kullanımında oldukları şirket hesaplarına, tefecilik faaliyeti kapsamında edinilen taşınmazlarına mahkeme kararı ile el konulduğu bildirildi.

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