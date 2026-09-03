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Elazığ'da şarampole devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı

Elazığ'da şarampole devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı

3.09.2026 23:05:00
Güncellenme:
AA
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Elazığ'da şarampole devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, Karakaya Baraj Gölü'ndeki kafes balıkçılığı işletmesinde çalışan işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5'i ağır 13 kişi yaralandı.
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Elazığ'ın Keban ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5'i ağır 13 kişi yaralandı.

Karakaya Baraj Gölü'ndeki kafes balıkçılığı işletmesinde çalışan işçileri taşıyan A.Ç. idaresindeki 23 AY 722 plakalı minibüs, Nimri köyü yolunda şarampole devrildi.

Kazada minibüste bulunan 5'i ağır 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, köylülerin de yardımıyla minibüsteki yaralıları araçtan çıkararak ambulanslara taşıdı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Fırat Üniversitesi Hastanesi ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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