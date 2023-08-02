Elazığ'da ağır hasarlı binadan iple malzeme indirdiler!

Yayınlanma: 02.08.2023 - 15:42

Güncelleme: 02.08.2023 - 15:50

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak tahliye edilen ve yıkım kararı verilen İstasyon Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın çatısına çıkan 3 kişi, topladıkları malzemeleri bağladıkları iple aşağıya indirdi.

Girilmesi yasak olan binadan herhangi bir önlem alınmadan malzeme indirilmesi çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.