Elazığ'da ağır hasarlı binadan iple malzeme indirdiler!
Elazığ'da depremde ağır hasar alan ve tahliye edilen 8 katlı apartmanın çatısına çıkan 3 kişi sarkıttıkları iple malzeme indirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak tahliye edilen ve yıkım kararı verilen İstasyon Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın çatısına çıkan 3 kişi, topladıkları malzemeleri bağladıkları iple aşağıya indirdi.
Girilmesi yasak olan binadan herhangi bir önlem alınmadan malzeme indirilmesi çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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