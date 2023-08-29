Elazığ'da bıçaklı ve satırlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı!
Palu ilçesinde çıkan bıçaklı ve satırlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı, kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kalekent Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.
Edinilen bilgiye göre, tartışmanın bıçaklı ve satırlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan Y. ile adı henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ercan Y., 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti.
KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR!
Diğer yaralı Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
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