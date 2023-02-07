Elazığ'da çöken binada polis memurunun cansız bedenine ulaşıldı
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ikinci 7.6 şiddetindeki depremin ardından Elazığ’da bir bina çöktü. 2 kişinin bulunduğu enkazdaki arama kurtarma çalışmalarında bir polis memurunun cansız bedenine ulaşıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
13 SAATİN ARDINDAN ACI HABER GELDİ
Birçok artçı sarsıntının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremde Elazığ merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir bina çöktü. Enkaz altında biri polis 2 kişinin kaldığı öğrenildi. Havanın kararmasına rağmen enkazda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, çalışmalara iş makineleri de destek veriyor.
Çalışmaların 13'üncü saatinde bir polis memurunun cansız bedenine ulaşıldı. Polis memurunun cansız bedeni, morga kaldırıldı.
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