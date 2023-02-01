Elazığ'da dehşet anları: Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı!

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 12:17

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 12:17

Palu ilçesinde, 30 Ocak günü saat 23.30 sıralarında akaryakıt istasyonunun marketine girerek alışveriş yapan Samet Ç., dışarı çıkıp hafif ticari aracına binerken, otomobilden inen kimliği belirsiz şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yara almayan Samet Ç., aracına binerek hızla uzaklaştı. Şüpheli de hafif ticari aracın peşinden koşarak ateş ettikten sonra kaçtı.

Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.