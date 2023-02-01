Elazığ'da dehşet anları: Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı!

Elaziğ’da, akaryakıt istasyonu marketinde alışveriş yaptıktan sonra hafif ticari aracına binen Samet Ç., otomobilden inen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Samet Ç., yara almazken, şüpheli ise olaydan sonra kaçtı. Bu anlar, kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 12:17
Elazığ'da dehşet anları: Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı!
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Palu ilçesinde, 30 Ocak günü saat 23.30 sıralarında akaryakıt istasyonunun marketine girerek alışveriş yapan Samet Ç., dışarı çıkıp hafif ticari aracına binerken, otomobilden inen kimliği belirsiz şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yara almayan Samet Ç., aracına binerek hızla uzaklaştı. Şüpheli de hafif ticari aracın peşinden koşarak ateş ettikten sonra kaçtı.

Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. 


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