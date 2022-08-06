Elazığ'da 'düğün' dönüşü feci kaza: 14 yaralı

Adana’daki düğünden Elazığ’a dönenlerin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

DHA
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:23
Elazığ'da 'düğün' dönüşü feci kaza: 14 yaralı
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Elazığ- Malatya yolu Öksüzuşağı köyü mevkisinde, 6 Ağustos sabah saatlerinde Adana'nın Ceyhan ilçesine düğün için giden N.Ş.'nin kullandığı 23 AJ 157 plakalı minibüs, dönüşte kontrolden çıkarak devrildi.

14 KİŞİ YARALI

Kazada minibüste bulunan 14 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaralılar, minibüsten çıkarılarak ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.


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