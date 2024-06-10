Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 kişi yakalandı
Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 zanlı yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 01-09 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, kasten öldürme suçundan 15 yıl 2 ay, hırsızlık suçundan 9 yıl 8 ay, silahla yağma suçundan 8 yıl 9 ay, silahla tehdit suçundan 5 yıl 8 ay ve 0-5 yıl arası çeşitli suçlardan aranması olan toplam 24 zanlı olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 28 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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