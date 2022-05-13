Elazığ’da süt ürünleri satan yurttaş isyan etti: 'İnsanlar, bir dilim peynire muhtaç oldular'

13 Mayıs 2022 Cuma, 15:15

Elazığ’da süt ürünleri ticareti yapan ve aynı zamanda üretici olan Bilal Yıldırım, süt ve süt ürünlerine gelen zamlar nedeniyle insanların bir dilip peynire bile muhtaç hale geldiğini savundu. Yaşadıkları sorunları anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

“İNSANLAR BİR DİLİM PEYNİRE MUHTAÇ OLDU”

"Zamlarla ilgili her gün açıklama yapmaktan biz usandık, zamlar usanmadı. Son zamanlarda süt ürünlerine zam yapıldı. Süt ve süt ürünlerine yapılan zammın en büyük etkeni, artan maliyet ve yem fiyatları. Devlet, maalesef yem fiyatları konusunda herhangi bir tedbir alınmıyor. Yemin çuvalı, geçen sene 180 lira iken bugün 320-330 lira olmuş. Geçen yıl arpa fiyatı 2 lira iken bugün arpa fiyatı 6 lira olmuş. Bu fiyatlar artınca insanlar hayvanlarına bakamıyor. Hayvanlarına bakmadıkları için ürettikleri sütten ve peynirden istedikleri geliri elde edemiyorlar. Bu yüzden ister istemez fiyatlarda artış oluyor, fiyatlarda artış olduğu zaman bu sefer de vatandaşa yansıyor. Vatandaşın da alım gücü yerinde olmadığı için millet alamıyor. Önceden böyle beşlik bidonda hazırlarken millet beşlik bidonları alamıyor artık. Ekonomi küçüldü diye küçük bidonlara yöneldi şu an. Küçük bidonlar halinde almaya başladı. Gün gelecek, artık beş kiloluk yerine de tek dilim halinde peynir alacak. İnsanlar bir dilim peynire muhtaç oldu. Bu gidişatımız iyi değil, bir an önce tedbirlerin alınması lazım. Daha çok, ülkeyi ayakta tutan tarım ve hayvancılıktır. Tarım ve hayvancılığa gerekli destek verilmezse insanlarımız biter, ülkemiz çöker Allah muhafaza. Devletin bir an önce köylüye, tarıma destek vermesi lazım. Bunlar geliştikçe bütün diğer ürünlerin fiyatları da ister istemez düşer. Yani bir an önce bir tedbir alınması gerekmektedir."

"SATIŞIMIZ YARI YARIYA DÜŞTÜ"

Süt ürünleri satan esnaf Şükrü Sözlü ise yüksek fiyatların nedeninin zamlar kadar aracılar olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ayın 15’inde süt ve süt ürünlerine zam gelecek. Ayın 15'i gelmeden, aracılar diyelim, aracı olan kişiler ürünlere şu anda zam yapmış haldeler ve bu bütün herkese yansımakta. Devletin açıkladığı 7 buçuk TL'lik süt hala yansımamış fiyatlara. Ama şu anda yağ ve diğer ürünlere zam gelmiş halde. Bunu da aracılar yapıyor. Devlet bir zam yapıyorsa bizim insanımız 3-5 zam yapıyor bunun üstüne. Bundan hem biz şikayetçiyiz hem halkımız şikayetçi. Çünkü görüyorsunuz, bu yağ normalde günlük gitmesi gerekirken şu anda bu yağ dört gündür burada ve bir kilo desen satılmamış. Aynı şekilde çökeleği de öyle. Bu çökelek, normalde hakkı 15 lira ise şu anda 20 TL yapmışlar. Koyun peyniri, keçi peyniri 45-50 TL arası satılıyor şu anda. Bu, zamlı olduğundan dolayı yüksek. Normalde mazottu, diğer faktörlerdi, bunlar var, zammı etkiliyor, yem fiyatları keza öyle. Normalde geçen sene 100 lira olan yem, şu anda 300-325 TL. Bunu yemciler de biliyor, herkes de biliyor. Hayvancılar zaten zor durumda, onlara da hak veriyoruz ama halkımız şu anda daha bir sıkıntılı. Herkes zor durumda çünkü. Burada fabrika peynirimiz var, fabrika peynirin içinde, bidonda üç kilo peynir var. Üç kilo olmasına rağmen bu bile şu anda 200-220 TL olmuş. Bunun nedeni mazotudur, yapılan zamlardır; diğeri bütün faktörler birbirini zaten kovalıyor. Yapılan zamlardan dolayı şu anda ürünlerin hepsi durmuş durumda. Satışımız bayağı bir azaldı, yarıdan yarıya düşmüş halde."

"MERADA EVLADINI KAYBEDEN İNSANLARIMIZ VAR"

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın da süt ürünleri fiyatlarının artışında mazot ve yem fiyatlarının etkili olduğunu belirtti. Akın, piyasada üreticiden yok pahasına alınan ürünlerin tekelci firmalar tarafından fahiş fiyata satıldığını kaydeden Akın, şunları söyledi:

"Elazığ'ın geçim kaynaklarına baktığımız zaman tarım ve hayvancılık ön planda. Bakıyorsunuz et, süt, peynir durumuna; vatandaşımızın gerçek problemleri bunlar. Bunları gündeme getirmemiz gerekiyor, bunları konuşmamız gerekiyor, çünkü bundan etkilenen 60 bine yakın insanımız var. 60 bin insan, hepsi şu anda ekonomik sorunlarla boğuşuyorlar. Neden boğuşuyor diye baktığımız zaman; geçen yıl 20 liraya verdikleri peyniri bu yıl 30 liraya veremiyor. Neden? Bir, iki tane tekelci firma, ‘Bu fiyattan bana vereceksin’ diyor, ‘yoksa ben senden bu peyniri almam’ diyor. Siz, iktidar olarak neden bu kardeşlerimizi getirip de bu tekelci firmaların eline düşürüyorsunuz? Teslim ediyorsunuz, bir düzenleme yapmıyorsunuz? Bu işlere sahip çıkmıyorsunuz. 60 bin tane insanın ağzını bıçak açmıyor. Bu kardeşlerimiz, bu meracı kardeşlerimiz sabahın saat ikisinde kalkıyor, gece yarısı sabaha karşı hayvanlarını çıkartıyorlar meraya. O haliyle çoluk çocuğu ile birlikte. Öyle insanlar var ki biz yakinen tanıyoruz. Merada evladını hastalıktan kaybeden kardeşlerimiz var.

"AK PARTİ ZENGİNİN YÜKÜNÜ YOKSULA YÜKLÜYOR"

Hiçbir şeye zam gelmese bile bir marul 15 lira olmuş, bir maydanoz 5 lira olmuş. Her şeyin fiyatı artmış. İster istemez, bu kardeşlerimizin yaşama tutunabilmesi için bunların mutlaka ürettikleri peynirlere zam verilmesi gerekiyor. Siz bu adamdan 30 liraya peynir alıyorsunuz, öbür taraftan onu toplayan tekelci firma bidona doldurup 80 liraya satıyor. Olacak şey mi? Bunların hepsinin ele alınıp, bu mağduriyetin giderilmesi yönünde işlemlerin başlatılması gerekiyor. Bugüne kadar AK Parti tarafından, böyle bir dert olmadığı için hiçbir şekilde vatandaşın problemleri ile ilgilenmiyor. Bakıyorsunuz peynir fiyatına zam yapmıyor, zenginin yükünü yoksula yüklüyor. Siz, bu problemleri gidereceksiniz, tespit edeceksiniz ve bunları çözmek zorundasınız. İlçelere gidiyorsunuz, her yer işsiz gençlerle kaynıyor. Hastanelerde doktor yok, MR cihazı yok. Tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş, neden bahsediyorsunuz?”