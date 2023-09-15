Elazığ’da torbacılara operasyon: 2 gözaltı

Elazığ’da uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 16:20
Elazığ’da torbacılara operasyon: 2 gözaltı
Abone Ol google-news

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele noktasında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, şüphelilerden H.A.’ya ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan gerekli işlemler yapılırken U.A. ve F.G ise ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Denetimlerde, toplamda 228. 49 gram esrar maddesi ve 0,60 gr Metamfetamin maddesi, 10 bin 535 TL para, cep telefonu, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.


Player Alanı
Elazığ Operasyon

İlgili Haberler

Elazığ'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Elazığ'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Elazığ'da tur minibüsü, yolcu otobüsüne çarptı: Yaralılar var!

Elazığ'da tur minibüsü, yolcu otobüsüne çarptı: Yaralılar var!
Elazığ’da silahlı kavga: 3 yaralı

Elazığ’da silahlı kavga: 3 yaralı

En Çok Okunan Haberler