Elazığ’da torbacılara operasyon: 2 gözaltı
Elazığ’da uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele noktasında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu çerçevede torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, şüphelilerden H.A.’ya ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan gerekli işlemler yapılırken U.A. ve F.G ise ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alındı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Denetimlerde, toplamda 228. 49 gram esrar maddesi ve 0,60 gr Metamfetamin maddesi, 10 bin 535 TL para, cep telefonu, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım!
- Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma!
- THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
- Mesaj atıp çatıdan atladılar!
- Erdoğan dün görevden almıştı
- Özgür Özel adaylığını ilan etti
- Eris varyantı resmen Türkiye'de...
- Önce evlerini sonra vücutlarını istila ettiler
- Ebrar Karakurt önergesine ret!
- Voleybolda 'devşirme' kuralında değişiklik