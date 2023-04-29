Elazığ’da yanan tavuk fabrikası havadan görüntülendi
Elazığ’da dün gece tavuk fabrikasında elektrik kablolarından dolayı çıkan yangında fabrika kullanılmaz hale geldi.
Elazığ'ın Aksaray Mahallesi Şehit Ferhat Bulut Sokak'ta bulunan tavuk fabrikasında meydana gelen olayda, elektrik kablolarından çıktığı tespit edilen yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı.
Olayı fark eden fabrika personeli, ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.
Çıkan yangında tonlarca tavuk eti heba olurken, fabrika kullanılamaz hale geldi.
Yangının büyüklüğü gün ağarınca dron ile görüntülendi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Canan Karatay 'en sağlıklı meyve'yi açıkladı
- Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı
- Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu kararı
- Eski MHP’li Vural: Kutuplaşmayla siyaset nereye kadar?
- Soylu'dan yeni 'darbe' açıklaması
- Onur Erim'den canlı yayında Akşener'e skandal sözler!
- Sahte oyların önü mü açılıyor?
- Sandık yolunda, cihada gider gibi!
- Emre Olur tahliye edildi
- 2 çocuğunu öldüren Ukraynalıdan tuhaf savunma