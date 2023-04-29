Elazığ’da yanan tavuk fabrikası havadan görüntülendi

Elazığ’da dün gece tavuk fabrikasında elektrik kablolarından dolayı çıkan yangında fabrika kullanılmaz hale geldi.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2023 - 10:53
Elazığ’da yanan tavuk fabrikası havadan görüntülendi
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Elazığ'ın Aksaray Mahallesi Şehit Ferhat Bulut Sokak'ta bulunan tavuk fabrikasında meydana gelen olayda, elektrik kablolarından çıktığı tespit edilen yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Olayı fark eden fabrika personeli, ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Çıkan yangında tonlarca tavuk eti heba olurken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangının büyüklüğü gün ağarınca dron ile görüntülendi.


Elazığ fabrika Yangın

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