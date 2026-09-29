'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza attığı için görevinden ihraç edilen Doç. Dr. Elçin Aktoprak görevine iade edildi. Peki, Elçin Aktoprak kimdir? Akademisyen Elçin Aktoprak'ın hayatı ve kariyeri...

ELÇİN AKTOPRAK KİMDİR?

Elçin Aktoprak 1979 yılında İstanbul’da doğdu. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Batı Avrupa’da Ulus İnşa Süreçleri ve Ulusal Azınlık Sorunları” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Doktora tezini temel alan Devletler ve Ulusları adlı kitabı 2010 yılında yayımlandı.

Milliyetçilik ve azınlık meseleleri üzerine akademik çalışmalarını sürdüren Elçin Aktoprak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yaptı.

Doç. Dr. Elçin Aktoprak, Şubat 2017'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edildi.

Aktoprak aynı zamanda Mülkiyeliler Birliği'nde önceki dönemde İkinci Başkan ve Yüksek Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.

'BU SUÇA ORTAK OLMAYACAĞIZ' BİLDİRİSİ NEDİR?

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisi, 11 Ocak 2016'da Barış İçin Akademisyenler tarafından kamuoyuna açıklanan bir barış bildirisidir. Bildiri, Türkiye'nin özellikle Güneydoğu illerinde uygulanan sokağa çıkma yasakları ve güvenlik operasyonları sırasında yaşanan sivil ölümler ile insan hakları ihlallerine dikkat çekiyordu.

Bildiri ilk yayımlandığında 1128 akademisyen ve araştırmacının imzasını taşıyordu. Sonraki günlerde imza kampanyası devam etti ve imzacı sayısı 2 binin üzerine çıktı.

Bildiri, yayımlandığı dönemde Türkiye'de büyük bir siyasi ve hukuki tartışmaya yol açtı. İmza atan akademisyenlerin bir bölümü hakkında idari ve adli soruşturmalar başlatıldı; bazı akademisyenler görevlerinden uzaklaştırıldı veya ihraç edildi, bazıları gözaltına alındı ve tutuklandı.