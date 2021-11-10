Elektrik direğinde Ata'ya saygı duruşu
Bursa'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde, saat 09.05'te hayat durdu. Aydınlatma direğinde çalışan elektrik işçisi de emniyet kemerine bağlı haldeyken saygı duruşunda bulundu.
Bursa'da Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen törende, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saat 09.05’te sirenler çalarken, yolda yürüyenler ile araçlarından inen sürücüler, saygı duruşuna geçti.
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (UEDAŞ) görevli işçi ise Osmangazi ilçesi Çekirge Meydanı'ndaki aydınlatma direğinde çalışırken, saat 09.05'te emniyet kemerine bağlı haldeyken saygı duruşunda bulundu.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Üniversiteden Erdoğan'ın diploması hakkında açıklama
- Kapalıçarşı esnafından dikkat çeken altın fiyatı tahmini
- İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
- Türkiye Yahudileri, Kulüp dizisini yorumladı
- ABD'deki Halkbank davasında flaş gelişme!
- İngiltere'den 'zorunlu aşı' kararı
- Vekili topa tutup istifa etti
- Acun Ilıcalı resmen açıkladı: Geri sayım başladı!
- İYİ Parti'de 'küfür' istifası
- Şato evler hakkında yeni gelişme