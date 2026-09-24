Elektrik faturası hatalı veya çok yüksek gelirse nasıl itiraz edilir?

Elektrik faturası önceki aylara göre yüksek gelen tüketiciler, artışın nedenini öğrenmek istiyor. Faturadaki toplam tutarın yanı sıra tüketilen elektrik miktarı, sayaç endeksleri ve okuma tarihleri de karşılaştırılarak daha sağlıklı bir değerlendirme yapılabiliyor. Faturalandırmada hata olduğunu düşünen tüketiciler ise belirli süreler içinde itiraz başvurusunda bulunabiliyor. İşte yüksek elektrik faturasıyla ilgili bilinmesi gereken ayrıntılar...

Beklenmedik bir elektrik faturasıyla karşılaştığınızda, faturanın neden yüksek geldiğini anlamak için öncelikle bazı temel bilgileri önceki dönemin faturasıyla karşılaştırmanız şarttır. Bu inceleme, faturadaki şişkinliğin gerçek bir tüketimden mi yoksa sistemsel bir hatadan mı kaynaklandığını anlamanızı sağlar.

2026 YILINDA SINIRLAR VE SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİ

Faturadaki yükselişin nedenini araştırırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurlardan biri de elektrik tarifesinin türüdür.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen kurallara göre, mesken aboneleri için uygulanan Son Kaynak Tedarik Tarifesi limiti yıllık 4 bin kWh olarak belirlenmiştir. İçinde bulunulan takvim yılında veya bir önceki yılda tüketimi bu sınırın üzerine çıkan ve herhangi bir ikili anlaşma yapmayan abonelere, şartların oluşması durumunda bu tarife yansıtılabilir.

Resmi verilere göre ülke genelindeki ortalama tüketim bu sınırın oldukça altındadır ve düzenlemeden abonelerin çok büyük bir kısmı etkilenmemektedir. Ancak yıllık tüketim sınırını aşan durumlarda birim fiyatlarda değişiklik olabileceği için bu kriterin mutlaka kontrol edilmesi tavsiye edilir.