Elektrik faturası hatalı veya çok yüksek gelirse nasıl itiraz edilir?

Elektrik faturası önceki aylara göre yüksek gelen tüketiciler, artışın nedenini öğrenmek istiyor. Faturadaki toplam tutarın yanı sıra tüketilen elektrik miktarı, sayaç endeksleri ve okuma tarihleri de karşılaştırılarak daha sağlıklı bir değerlendirme yapılabiliyor. Faturalandırmada hata olduğunu düşünen tüketiciler ise belirli süreler içinde itiraz başvurusunda bulunabiliyor. İşte yüksek elektrik faturasıyla ilgili bilinmesi gereken ayrıntılar...
FATURADAKİ ARTIŞIN KAYNAĞINI BULMAK İÇİN DÖRT TEMEL NOKTA
Beklenmedik bir elektrik faturasıyla karşılaştığınızda, faturanın neden yüksek geldiğini anlamak için öncelikle bazı temel bilgileri önceki dönemin faturasıyla karşılaştırmanız şarttır. Bu inceleme, faturadaki şişkinliğin gerçek bir tüketimden mi yoksa sistemsel bir hatadan mı kaynaklandığını anlamanızı sağlar.
İlk ve son sayaç endeksleri:
- Faturada yer alan ilk ve son endeks değerlerini sayacınız üzerindeki rakamlarla karşılaştırın. Yanlış okuma yapılıp yapılmadığını bu şekilde hemen fark edebilirsiniz.
Faturanın kapsadığı gün sayısı:
- Elektrik sayaçları genellikle 25 ile 35 günlük periyotlarla okunur. Önceki faturanız daha kısa, şimdiki faturanız ise daha uzun bir dönemi kapsıyorsa, toplam elektrik tüketim miktarında doğal bir yükseliş görülmesi normaldir.
Toplam tutar yerine kWh miktarını inceleyin:
- Faturadaki Türk Lirası tutarına odaklanmak yerine, kaç kilowatt saat elektrik harcandığına yani kWh miktarına bakın. Benzer gün sayısını kapsayan iki dönemde kWh tüketimi belirgin biçimde arttıysa, evdeki kullanım alışkanlıklarını gözden geçirmek gerekir.
Uygulanan tarife:
- Faturanın hangi tarife üzerinden hesaplandığını kontrol etmek, özellikle yüksek tutarlı faturalarda büyük önem taşır.
2026 YILINDA SINIRLAR VE SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİ
Faturadaki yükselişin nedenini araştırırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurlardan biri de elektrik tarifesinin türüdür.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen kurallara göre, mesken aboneleri için uygulanan Son Kaynak Tedarik Tarifesi limiti yıllık 4 bin kWh olarak belirlenmiştir. İçinde bulunulan takvim yılında veya bir önceki yılda tüketimi bu sınırın üzerine çıkan ve herhangi bir ikili anlaşma yapmayan abonelere, şartların oluşması durumunda bu tarife yansıtılabilir.
Resmi verilere göre ülke genelindeki ortalama tüketim bu sınırın oldukça altındadır ve düzenlemeden abonelerin çok büyük bir kısmı etkilenmemektedir. Ancak yıllık tüketim sınırını aşan durumlarda birim fiyatlarda değişiklik olabileceği için bu kriterin mutlaka kontrol edilmesi tavsiye edilir.
ELEKTRİK FATURASINA HANGİ DURUMLARDA İTİRAZ EDİLEBİLİR?
Yasal düzenlemelere göre, bazı aksaklıklar doğrudan faturalandırma hatası olarak kabul edilir. Eğer faturanızda bu durumlardan birinin olduğunu düşünüyorsanız, yasal olarak itiraz etme hakkına sahipsiniz:
- Sayaç endekslerinin hatalı veya eksik okunması
- Aboneye yanlış tarifenin uygulanması
- Tüketim miktarının matematiksel olarak yanlış hesaplanması
- Tüketim bedelinin hatalı oranlarla çarpılması
- Aynı dönem için mükerrer (çift) ödeme bildirimi yapılması
Bu tür hatalarla karşılaşıldığında, faturayı düzenleyen ilgili elektrik tedarik şirketine resmi olarak başvurulabilir.
ELEKTRİK FATURASINA İTİRAZ SÜRESİ VE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Faturasına itiraz etmek isteyen tüketicilerin dikkate alması gereken en önemli hususlardan biri yasal sürelerdir.
1 yıllık başvuru süresi:
- Tüketici, hatalı olduğunu düşündüğü ödeme bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde görevli tedarik şirketine yazılı olarak itirazda bulunabilir.
Ödeme yükümlülüğü devam eder mi?:
- Faturaya itiraz edilmiş olması, faturanın tamamının ödeme yükümlülüğünü tek başına ortadan kaldırmaz. Ancak istisnai bir kural bulunur: İtiraz edilen tüketim bedeli ile bir önceki dönem ödenen tutar arasındaki fark yüzde 30'dan fazla ise, tüketici son ödeme tarihine kadar yalnızca önceki dönemin tüketim bedeli kadar olan kısmı ödeyebilir. Bu durumda zamanında ödenmeyen bakiye borç için gecikme hükümleri uygulanmaz.
İTİRAZ SONUÇSUZ KALIRSA NE YAPILMALIDIR?
Tedarik şirketine yapılan başvurudan olumlu bir yanıt alınamazsa veya yasal sürede çözüm sağlanamazsa, tüketicilerin haklarını arayabileceği yasal merciler mevcuttur. Fatura tutarına bağlı olarak ilçe veya il Tüketici Hakem Heyeti'ne ya da doğrudan Tüketici Mahkemesi'ne başvurulabilir. Başvuru sürecinde eldeki dilekçenin, şirketin verdiği ret yanıtının ve ilgili fatura kopyalarının saklanması büyük önem taşır. Doğru adımları izleyerek haksız yere yüksek gelen faturalara karşı hakkınızı güvenle savunabilirsiniz.