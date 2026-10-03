Elektrikli araç sayısında dikkat çeken artış: 7 ayda 91 binden fazla araç trafiğe çıktı

Konuyla ilgili şarj istasyonu üreticisi ve şarj ağı operatörü Voltgo’nun İş Geliştirme ve Strateji Direktörü Ali Çelebi, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Elektrikli araç sektöründeki gelişmeler ve Türkiye’nin şarj altyapısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Çelebi, elektrikli araçların artık geleceğe yönelik bir teknoloji olarak değil, günlük ulaşımın önemli bir parçası olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

Çelebi, 2025 yılı sonunda Türkiye’de trafikte yaklaşık 373 bin elektrikli araç bulunduğunu belirterek, "2026 Temmuz itibarıyla bu sayı 465 bine dayandı. Yalnızca 7 ayda 91 binden fazla yeni elektrikli araç trafiğe çıktı ve araç parkı yaklaşık yüzde 25 büyüdü. Türkiye elektrikli mobilitede üretim üssü haline geliyor" dedi.

Elektrikli araçlara olan ilginin artmasında üç temel unsurun öne çıktığını kaydeden Çelebi, bunları düşük işletme maliyetleri, gelişen batarya teknolojileri ve yaygınlaşan hızlı şarj altyapısı olarak sıraladı.

Çelebi, "Kullanıcılar artık ‘Yolda kalır mıyım?’ yerine ‘En hızlı ve en yakın nerede şarj edebilirim?’ sorusunu soruyor. Bunlarla birlikte Türkiye’de çok daha hızlı bir büyüme öngörüyoruz. EPDK verilerine göre Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 47 bin şarj soketi bulunuyor. Bu soketlerin yaklaşık 20 bini DC hızlı şarj, 26 bine yakını ise AC şarj noktası Artık yalnızca soket sayısına değil, kullanıcıların erişebildiği güvenilir ve hızlı şarj deneyimine odaklanılması gerek" diye konuştu.



Togg’un Türkiye’de elektrikli mobilitenin gelişiminde önemli bir kırılma noktası oluşturduğunu dile getiren Çelebi, "Togg yalnızca otomobil üretmedi. Ülkemizde bir mobilite ekosisteminin başlangıç noktası oldu. Araç, yazılım ve şarj altyapısını aynı ekosistemde birleştirdi. Bu yaklaşım Türkiye’de elektrikli araç kullanımını hızlandıran en önemli kırılmalardan bir tanesi oldu" dedi.



Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte kara yollarında yüksek hızlı şarj koridorlarının oluşturulması gerektiğini belirten Ali Çelebi, şarj istasyonlarının lokasyon ve güç optimizasyonunun önemine dikkat çekerek, "Her yere 240 kW şarj istasyonu kurmak yerine kara yolları ve lokasyon optimizasyonu yaparak, bu şarj güçlerini altyapıya da uygun bir şekilde seçerek ilerletmemiz çok daha fizibıl olacaktır" diye konuştu.



Türkiye’nin 2030 vizyonunda elektrikli araç üretimi, şarj teknolojileri ve yerli mühendislik gücünün önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çelebi, Voltgo’nun da bu dönüşüm içerisinde yerli üretim kapasitesini artırarak ilerlediğini kaydetti. Çelebi, "Yol haritamızın temelinde yerli üretim, yerli mühendislik ve sürdürülebilir bir büyüme var. 2025 yılında 110 adet olan yerli üretim kapasitemizi yüzde 125 artırarak 250 adede çıkarttık. 2026 yılında ise kapasitemizi yüzde 60 daha artırarak 400 cihaza ulaştırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 2 yılda toplam yüzde 250 büyüme hedefliyoruz. Tüm bu yatırımlarla yerli üretim ve mühendislik gücümüzü artırarak 2030 vizyonumuza sağlam ve emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.