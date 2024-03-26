Elektronik sigara bağımlısı olan 20 yaşındaki kadının ciğerleri söndü

ABD'de yaşayan 20 yaşındaki Karlee Ozkurt elektronik sigara yüzünden canından oluyordu. Elektronik sigara nedeniyle ciğeri sönen kadında kalıcı hasar meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 17:05
Elektronik sigara bağımlısı olan 20 yaşındaki kadının ciğerleri söndü
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ABD'nin Wisconsin eyaletindeki 20 yaşındaki Karlee Ozkurt 5 yıl boyunca elektronik sigara kullandı. 

Bağımlılığı yüzünden sağ akciğeri iki kez sönen kadında kalıcı hasar da meydana geldi. Hayattaki en büyük pişmanlığının elektronik sigaraya başlamasının olduğunu söyledi.

SIRTINDA KAS SPAZMI YAŞADIĞINI SANDI

"Artık 40 yaşımı geçemeyeceğimden endişe ediyorum" diye konuşan Karlee'nin Kasım 2021'de işteyken ilk kez akciğeri söndü ve fark etmedi. Sırtında kas spazmı yaşadığının sanan kadın, hastaneye ancak 2 gün sonra gitti.

NTV'nin haberine göre; Karlee, "İlk seferinde akciğerimin iğne ve şırıngayla yeniden genişletilmesi gerekti, ancak Kasım 2022'de akciğer tekrar çöktükten sonra göğüs duvarına yeniden tutturulması için bir ameliyat geçirmek zorunda kaldım" dedi. 

Karlee, daha fazla insanın elektronik sigarayı bir bağımlılık olarak hayatında tutmaya devam etmemesi için insanları uyarıyor. 


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